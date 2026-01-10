ВСУ поразили нефтебазу в Волгоградской области и склад с БпЛА на оккупированных территориях

В ночь на 10 января 2026 года подразделения Сил обороны Украины провели ряд успешных ударов, направленных на ослабление логистики и боевых возможностей российских оккупационных войск. Удалось, в частности, поразить нефтебазу в Волгоградской области.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно об успешных операциях ВСУ в тылу врага?

Главной целью стал объект критической инфраструктуры на территории России.

Речь идет о нефтебазе "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области. Стоит отметить, что этот склад активно используется для поставки горючего подразделениям российских оккупационных сил. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

На временно оккупированных территориях Украины также зафиксирован ряд точечных поражений:

склад ударных БПЛА подразделения 19-й мотострелковой дивизии врага в Запорожской области;

пункт управления БПЛА противника в районе Покровска Донецкой области;

сосредоточение личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Кураховка;

командно-наблюдательный пункт танкового батальона той же дивизии в населенном пункте Горняк;

пункт управления подразделения 41-й общевойсковой армии в населенном пункте Горняк.

В Генштабе подчеркнули, что во всех случаях ударные беспилотники Сил обороны Украины подтвержденно поразили цели. Информация о потерях личного состава и техники противника уточняется.

Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении Генштаба.