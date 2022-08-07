ВСУ обезвредили вражескую группу, которая разведывала систему обороны нашей армии возле Белогоровки

Несмотря на громкие заявления россиян, они до сих пор не захватили всю территорию Луганской области. Они уперлись в Белогоровку, где постоянно несут потери.

российским оккупантам, несмотря на громкие заявления и хвастания, не удается выйти на административные границы Луганской области. Врагу никак не удается захватить Белогоровку, где он продолжает нести потери в неудачных попытках штурма населенного пункта.

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ВСУ отразили разведывательную группу россиян

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытались разведать систему обороны Белогоровки. Для этого они послали вперед разведывательную группу.

Нашим героям удалось обнаружить и обезвредить группу россиян, которая должна была выполнить эту задачу. Очередной план российских оккупантов потерпел фиаско.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты пытались совершить штурм в направлении Изюма. Наши герои сразу подавили наступательные действия противника.

В моргах Киевской области находятся 270 тел, погибших от рук российских оккупантов со всей Украины, в том числе и с предприятия "Азовсталь". Правоохранители просят родственников пропавших без вести граждан помочь идентифицировать тела погибших. Для этого необходимо отправить сообщение с перечнем признаков личности.

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