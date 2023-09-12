Одновременно обезвреживают как 1, так и 221 дрон: в ВСУ объяснили важность и преимущества РЭБ

Войну в Украине часто называют "войной дронов" из-за широкого применения беспилотников. Эффективно противостоять дронам могут средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Иван Павленко, руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ, рассказал о важности РЭБ. Средства РЭБ позволяют сохранять человеческие жизни, когда вражеские дроны пытаются нанести удар.

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В каких случаях средства РЭБ эффективнее огневых систем

Полковник привел один эпизод в войне, где РЭБ сработала очень ярко.

Где-то с весны на фронте появились FPV-дроны. Сегодня нам присылают фотографии, когда 3 – 4 вражеских дрона валяются вокруг нашего танка. Они просто теряют управление и падают. И мы сохраняем наш экипаж. Вот вам результат работы средств радиоэлектронной борьбы,

– сказал Павленко.

Полковник подчеркнул, что сейчас важно масштабирование средств РЭБ, то есть "надо очень быстро найти специалистов, сделать эти средства в большом количестве и доставить в войска".

Кроме того, он отметил, что до 2022 года большинство экспертов не представляли масштаб применения дронов в современной войне. В качестве примера полковник отметил, что от Запорожья до Лимана одновременно в воздухе может быть до 300 дронов.

Было примерно такое понимание ситуации: Афганистан, база и издалека маленький квадрокоптер. И его нужно обнаружить и подавить. Могу сказать, что сегодня, если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250 – 300 дронов одновременно в воздухе,

– сказал Павленко.

По его словам, говорится как о вражеских дронах, так и об украинских. Полковник констатирует, что изменилась парадигма войны.

"Раньше мы считали, что основное средство ведения боя – это огневое поражение сил противника. Мы и сейчас так считаем. Но способы повышения эффективности этих средств, выявление противника и наведение оружия совершенно изменились. Это принесли новые технологии", – добавил он.

Павленко отмечает, что способ ведения войны существенно изменили именно дроны.

Потому что они, во-первых, относительно недороги, если сравнить, например, стоимость танка и даже высокотехнологичного дрона. А во-вторых, массовость производства и функциональность дронов действительно впечатляет.

– сказал он.

Поэтому, как говорит полковник, одновременно возник вопрос радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать все тем же дронам.

"Очень часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может. Для электронной борьбы ограничений по количеству не существует вообще. Электромагнитная волна влияет одинаково и на 1, и на 221 дрон одновременно. Но для того чтобы этот инструмент был эффективен, нужно построить систему, состоящую из ученых, производственных мощностей, подготовки специалистов", – рассказал Павленко.

Какая ситуация со специалистами

Иван Павленко также рассказал о ситуации со специалистами. В частности, если раньше можно было использовать специалистов после курсов подготовки, то сейчас в некоторых случаях нужно искать исключительно людей, имевших отношение к радиоэлектронике в прошлом.

Надо брать уже имеющего опыт радиоинженера и доучать его,

– говорит он.

Полковник отметил, что "радиоэлектронная борьба – это непрерывная конкуренция между мерами радиоэлектронной защиты, с одной стороны, и радиоэлектронного подавления – с другой".

Кроме того, он рассказал, что россияне создали систему защиты от радиоподавления "Комета", которой у украинских военных уже есть возможность противодействовать.

Соответственно, завтра они придумают что-то другое, и мы создадим другие системы радиоэлектронной борьбы, которые будут эффективно влиять на эти средства. Это непрерывный процесс,

– добавил Павленко.

Киберборьба в электромагнитном спектре – это будущее

По мнению полковника, киберборьба в электромагнитном спектре – это будущее. По его словам, дело не столько в дронах, как в роботизированных системах.

"Война дронов – это то, что есть на сегодняшний день. Дроны – "номер один" современной войны. А вслед за ним находится "номер два", который влияет на эти средства. Вообще киберборьба в электромагнитном спектре – это будущее. Ведь дело же не в дронах как таковых, дело в роботизированных системах.

Сегодня мы говорим не только о том, что летает. Мы говорим о том, что завтра появится, то, что ходит, ползает, бегает, плавает. И всему этому нужно противостоять, если это оружие противника, и все это нужно защищать, если это наше оружие. И это можно делать только с помощью радиоэлектронной борьбы. Такой простой ответ. Две составляющие: мы должны защищать своих роботов и бороться против роботов чужих", – резюмировал он.