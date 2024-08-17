"Виновата власть, мы простые смертные": в сети показали, как ВСУ общаются с жителями Курщины

В занятой украинскими военными Судже остаются местные жители. В сети появились видео, на которых наши защитники общаются с цыплятами.

Брошенные российскими властями на произвол судьбы жители Курской области вынуждены заботиться о себе сами. Люди грабят магазины в поисках еды и воды.

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"Это власть виновата во всем"

Так, на одном из обнародованных видео украинский военный встречает двух местных жительниц. Женщины жалуются, что у них нечего есть. Воин интересуется, не обижают ли украинцы их, на что одна из цыплят отвечает, что нет, и вспоминает, что когда-то все дружно жили. На вопрос, кто виноват в том, что началась война, женщина говорит, что во всем виновата власть, а "они – простые смертные".

Разговор воина ВСУ с суджанками: смотрите видео

На другом видео жительница Суджи признается, что "вынесла" из магазина консервы и водички.

Суджаны грабят магазины: смотрите видео

Напомним, что Киев принял решение о создании военной комендатуры в городе Суджа для того, чтобы обеспечить порядок на подконтрольной территории, а также поставки гуманитарной помощи местным.