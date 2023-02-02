ВСУ ежедневно наносят удар по оккупантам и их технике: какая ситуация на Кинбурнской косе
Российские военные временно оккупировали Кинбурнскую косу, откуда обстреливают Очаков. В то же время, по войскам агрессора регулярно отрабатывают Силы обороны Украины.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что Россия в дальнейшем использует Кинбурнскую косу для терроризации противоположного берега, пишет 24 Канал. Она отметила, что россияне совершают обстрелы из Кинбурнской косы так же, как и напротив Никопольщины.
Обратите внимание Кинбурнский полуостров Николаевской области остается в серой зоне, - ОК "Юг"
Силы обороны ежедневно наносят удар по личному составу врага
Гуменюк сообщила, что оккупанты подтягивают силы, устанавливают огневой пункт, чтобы поразить Очаковскую общину и терроризировать портовую инфраструктуру.
По ее словам, россияне пытаются держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, о которых идет речь о привлечении к зерновому соглашению.
Впрочем, Гуменюк подчеркнул, что находиться на Кинбурнской косе российским войскам не позволяет работа Сил обороны Украины. Она подчеркнула, что оккупанты сразу получают мощный ответ от наших воинов.
Как только позволяет погода, наша разведка работает для того, чтобы обнаруживать и уничтожать такие их пункты,
– сказала Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" сообщила, что каждые сутки наши воины от 2 до 5 раз поражают личный состав врага, а также 2 – 3 транспортных средства, в зависимости от того, как россияне совершают обстрел.
В ГУР МО анонсировали деоккупацию Кинбурнской косы
- После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной территорией в Николаевской области, все еще находящейся под временной оккупацией.
- Оккупанты используют косу для атак с РСЗО, артиллерии и бьют "Шахидами". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким недавно сообщил, что россияне стягивают дополнительную технику на косу.
- В ГПСУ информировали, что на Кинбурнской косе находятся так называемые донские "казаки". Там оккупанты держат бронированную технику, "Тигры" и "Уралы".
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов в январе заявил, что Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны Украины к началу туристического сезона.