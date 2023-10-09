В ВСУ оценили, возможно ли продвижение оккупантов на Юге

Российские захватчики увеличивают количество обстрелов Херсона управляемыми авиабомбами. Вражеские ДРГ пытаются маневрировать. Впрочем, их успешно ликвидируют наши защитники.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк ответила, возможно ли продвижение агрессора, передает 24 Канал.

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"Не рассматривается адекватными людьми"

Продвижение, в частности, с левого берега на правый не рассматривается адекватными людьми. Хотя мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом, наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предполагается,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что украинские защитники продолжают работать по российским разведывательно-диверсионным группам. Оккупанты пытаются имитировать активность, в частности, в районе островов. К слову, за минувшие сутки было уничтожено 7 лодок, на которых пытались маневрировать ДРГ.

"Такой подход к уничтожению инфраструктуры правого берега и усиленная бомбардировка, в частности, связаны больше с опаской врага относительно накопления сил и средств непосредственно Сил обороны Украины перед определенным продвижением в их сторону", – отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, добавила, что захватчики не имеют успеха в контрбатарейной борьбе и вынуждены использовать то, чем были в определенной степени богаты. Агрессор понимает, что нам не хватает ПВО и истребителей, чтобы среагировать на такую бомбардировку и ликвидировать вражеские самолеты.

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