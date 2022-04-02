ВСУ опровергли фейк о гибели первой украинки-пилота истребителя

В сети уже долгое время распространяется информация о якобы погибшей Наталье Пераковой, первой украинской женщине-пилоте и талантливом истребителе.

Эта информация начала появляться еще 28 февраля.

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Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины опровергло эту ложную информацию.

Указанная информация придуманная и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в СМИ распространяли информацию о том, что Наталья Перакова погибла в боях против российских оккупантов в результате тяжелого ранения.

Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло информацию о гибели Натальи Пераковой

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