В ВСУ опровергли заявление России о мести за Макеевку атакой на Краматорск

В Макеевке на концерт к Кобзону отправили сотни оккупантов. Россия в ответ лжет о "мести" ВСУ. Украинские воины уже опровергли маразматическое заявление врага.

На болотах воют из-за колоссальных потерь России в Макеевке. Чтобы хоть как-то заткнуть кровожадных россиян, в стране-террористе придумали фейк. Россия якобы "убила" 600 украинских защитников в Краматорске.

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В ВСУ фейк опровергли

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал, что заявления России не имеют ничего общего с реальностью.

Эта информация так же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это – информационная операция министерства обороны России в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет,

– заявил Череватый.

В российскую ложь не верят уже даже россияне

Интересно, что уже даже сами россияне не верят в "официальные" российские заявления. Новый фейк уже назвали "операцией фантазер".

Пока Россия лжет о мести, все больше российских оккупантов отправляются на концерт к Кобзону. По состоянию на 8 января 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 111 170 захватчиков.