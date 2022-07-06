ВСУ успешно отбивают атаки врага по нескольким направлениям: какая ситуация на фронте

Украинские военные имеют значительный успех на Востоке и на Юге. Они отбили атаки врага и нанесли ему потери на нескольких направлениях.

ВСУ преуспели на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобужском направлениях. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 6 июля.

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Успех ВСУ на Востоке

На Славянском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в районе Долины. ВСУ удалось отбросить оккупантов назад.

На Краматорском направлении российские захватчики пытались наступать на Верхнекаменское, Белогоровку и Григоровку. Наши воины нанесли врагу значительные потери, поэтому оккупанты отошли.

Украинские защитники остановили враждебное наступление и на Бахмутском направлении. Россияне пытались прорваться в районе Спорного и Вершины. Захватчики понесли потери и отступили. Сейчас враг перегруппировывается.

Южнобужское направление

Оккупанты пытались наступать в направлении Лозового. Однако украинские воины жестко подавили их.

Результаты работы украинской авиации

Украинская авиация тоже наносит урон врагу. За сутки 5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили:

2 полевых склада боеприпасов;

2 взводных опорных пункта российских оккупантов;

свыше 10 единиц вражеской техники.

Утраты в живой силе уточняются.

Ситуация на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На Сиверском направлении агрессор обстреливал позиции ВСУ возле Железного Моста, Шалыгиного и Эсмани.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районе 10 населенных пунктов. Также российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Перемоги.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиаудары возле Авдеевки.

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