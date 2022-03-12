ВСУ останавливают подразделения оккупантов, но за ними идут следующие, – глава Донецкой ОВА

Вооруженные Силы Украины мужественно останавливают целые подразделения российских оккупантов. Однако за ними следуют следующие.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Но даже несмотря на такое развитие событий, силы российских военных не являются бесконечными.

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По словам Кириленко, каждая территориальная община прилагает максимальные усилия в борьбе с оккупантами. Именно такое сопротивление и сломило план Владимира Путина по мгновенному захвату всей территории Украины.

Как отметил председатель Донецкой ОГА, по количеству личного состава армия России больше, но по прочности, духу, и характеру – сравнение с ВСУ неуместно.

Мы понимаем, что такая орда, когда останавливаются целые боевые подразделения с техникой, а буквально следом появляются новые подразделения, дает им преимущество в количестве. Но мы понимаем, что их ресурсы не бесконечны,

– добавил Кириленко.

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