ВСУ остановили наступление врага на нескольких направлениях: россияне с потерями отошли

Украинские защитники и защитницы остановили наступление врага по нескольким направлениям. Захватчики были вынуждены отступить.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ на вечер 6 июля.

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Так, украинские бойцы остановили наступления врага на направлениях:

Мироновка – Луганское,

Гольмовский – Новолуганское.

Наши защитники заставили оккупантов отойти. Кроме того, захватчики наступали на направлении Довгенькое – Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли. Также ВСУ успешно отразили вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка.

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.

противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового. На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции наших подразделений с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Все для того, чтобы сковывать наши войска.

Что препятствует россиянам на Донбассе

Украинские военные успешно уничтожают склады боеприпасов противника. В ближайшем будущем это может оказать серьезное влияние на ход боевых действий. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

А сейчас этих складов нет. Через час уничтожен склад, формировавшийся годами,

– добавил он.

Такие удары ВСУ по военным складам наносят существенный вред врагу.

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