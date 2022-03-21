ВСУ остановили оккупантов в направлении Броваров: орки понесли потери и отступили

Защитники Киева остановили наступление российских оккупантов в направлении Броваров. Вражеская армия понесла потери и отступила.

В Генштабе предупредили, что все последующие попытки оккупанта подойти к Киеву терпят неудачу.

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При попытке осуществления наступления в направлении Броваров понес значительные потери и был остановлен,

– говорится в сообщении Генштаба.

Военные также сообщили, что вражеская армия предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

К слову, при этой попытке враг снова понес потери. Теперь на вооружении у украинских военных еще один вражеский танк.

Потери врага по состоянию на 21 марта – смотреть видео