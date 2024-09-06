Россиян остановили в 10 километрах от Покровска – где будут давить дальше: обзор фронта от Свитана

Украинские защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении. В то же время противник пытается выискивать новые лазейки.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что захватчики активизируют попытки захватить Курахово.

Обратите внимание Путин говорит, что все хорошо, а сам перебрасывает силы с Покровского направления на Курщину, – ISW

Где будут давить россияне в Донецкой области

Свитан напомнил, что на Покровское направление ранее перебросили 15 бригаду Нацгвардии "Кара-Даг". Поэтому бойцы неплохо там поработали.

Остановили (продвижение россиян – 24 Канал) буквально в десятке километров от Покровска,

– отметил полковник запаса.

По его словам, оккупанты начали выдвигаться в сторону Курахово. Противник будет пытаться давить в районе Украинска и Селидово, поскольку это так называемая "северная клешня", с помощью которой россияне стремятся создать малое окружение в районе Курахово.

Он добавил, что эту российскую "клешню" можно отсечь, просто уничтожив с помощью артиллерии. К тому же там артиллерия может неплохо работать со стороны Угледара и Курахово. В общем есть достаточно механизмов для этого – главное, чтобы были силы и средства.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Как Сырский меняет архитектуру фронта

Полковник запаса отметил, что основная задача сейчас – выбить у наших партнеров достаточное количество вооружения и техники, особенно боеприпасов, именно для данного направления.

По его мнению, это направление пока не является перспективным для больших контратак Сил обороны, таковым сейчас является направление на Крым. Также в этом контексте очень интересна Курская операция.

Сырский меняет архитектуру фронта,

– подчеркнул Свитан.

То есть, заметил военный эксперт, Главнокомандующий ВСУ разворачивает фронт от Азовского и Черного морей в сторону Москвы – в российское "сердце" принятия решений.