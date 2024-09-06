Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що загарбники активізують спроби захопити Курахове.

Зверніть увагу Путін говорить, що все добре, а сам перекидає сили з Покровського напрямку на Курщину, – ISW

Де тиснутимуть росіяни на Донеччині

Світан нагадав, що на Покровський напрямок раніше перекинули 15 бригаду Нацгвардії "Кара-Даг". Тож бійці непогано там попрацювали.

Зупинили (просування росіян – 24 Канал) буквально за десяток кілометрів від Покровська,

– зауважив полковник запасу.

За його словами, окупанти почали висуватися в бік Курахового. Противник намагатиметься тиснути в районі Українська та Селидового, оскільки це так звана "північна клешня", за допомогою якої росіяни прагнуть створити мале оточення в районі Курахового.

Він додав, що цю російську "клешню" можна відсікти, просто знищивши за допомогою артилерії. До того ж там арта може непогано працювати з боку Вугледара та Курахового. Загалом є достатньо механізмів для цього – головне, щоб були сили та засоби.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Як Сирський змінює архітектуру фронту

Полковник запасу зазначив, що основне завдання зараз – вибити у наших партнерів достатньо озброєння та техніки, особливо боєприпасів, саме для цього напрямку.

На його думку, цей напрямок наразі не є перспективним для великих контратак Сил оборони, таким нині є напрямок на Крим. Також у цьому контексті дуже цікавою є Курська операція.

Сирський змінює архітектуру фронту,

– наголосив Світан.

Тобто, зауважив військовий експерт, Головнокомандувач ЗСУ розвертає фронт від Азовського і Чорного морів у бік Москви – у російське "серце" ухвалення рішень.