В частности, захватчики безуспешно пытались наступать на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщили в актуальной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 18:00 30 июня.
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Где ВСУ успешно отбили штурмовые действия противника
На Харьковском направлении враг пытается удержать оборону занятых ранее позиций. Нанес авиаудары вблизи Прудянки и Одноробовки, а также ракетный удар по Харькову. Вместе с тем украинские защитники и защитницы успешно подавили попытку штурмовых действий российских оккупантов в направлении Кочубеевка – Дементиевка.
При этом противник артиллерией обстрелял районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Яворское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Вел воздушную разведку беспилотником "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.
На Славянском направлении вражеские подразделения осуществляют перегруппировку. ВСУ успешно отбили штурм в направлении Долгенького – Мазановка, оккупанты были вынуждены отойти. Кроме того, захватчики безуспешно вели штурмовые действия, пытаясь взять под полный контроль Богородичное.
Вражеские обстрелы на этом отрезке фронта были зафиксированы в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Вернополья и Червоной Поляны.
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На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Соледара. Продолжались артиллерийские обстрелы по районам Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.
Вместе с тем все попытки наступательных и штурмовых действий российских захватчиков в этом районе ВСУ успешно отбили. Речь идет, в частности, о следующих направлениях:
- Николаевка – Спорное;
- Владимировка – Покровское;
- Доломитное – Углегорская ТЭС.
Кроме того, наступление противника наши защитники и защитницы также остановили на направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод, оккупанты были вынуждены отойти.
Ситуация по другим направлениям
К сожалению, в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населённого пункта Тополевка и северных частей Волчеяровки и Малорязанцевого российские оккупанты вели штурмовые действия и получили частичный успех. Противник удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.
Продолжаются вражеские обстрелы позиций наших войск в Лисичанске, а также штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ. Оккупанты контролируют северо-западную и юго-восточную части нефтеперерабатывающего завода города.
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На Краматорском направлении активных боевых действий в это время не зафиксировано. Враг нанес авиационный удар вблизи населенного пункта Татьяновка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки и вели воздушную разведку беспилотниками.
На Южнобужском направлении захватчики и дальше обстреливали районы таких населенных пунктов:
- Трудолюбовка;
- Князевка;
- Веселый Угол;
- Червоный Яр;
- Кобзарцы;
- Любомировка;
- Посад-Покровское;
- Лупарево.
Россияне вели воздушную разведку на этом отрезке фронта и применяли средства радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.
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На Северском направлении противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Нанес артиллерийские обстрелы по нашим позициям. Вел разведку беспилотниками в районе села Кислая Дубина. Также зафиксировано развертывание враждебных комплексов радиоэлектронной борьбы вблизи Олешни в Курской области.
На Волынском и Полесском направлениях особых изменений не зафиксировано. Ожидается ротация одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. В приграничных районах с Волынской областью ВС Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы.
К слову, не выдержав огневого влияния украинских артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты сбежали с острова Змеиный. Таким образом, Одесская область полностью освобождена от захватчиков. Вместе с тем три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" находятся в готовности к их применению в акватории Черного моря.
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