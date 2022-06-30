Зокрема, загарбники безуспішно намагались наступати на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомили в актуальному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 18:00 30 червня.

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Де ЗСУ успішно відбили штурмові дії противника

На Харківському напрямку ворог намагається утримати оборону зайнятих раніше позицій. Завдав авіаударів поблизу Прудянки та Одноробівки, а також ракетного удару по Харкову. Разом з тим українські захисники та захисниці успішно придушили спробу штурмових дій російських окупантів у напрямку Кочубеївка – Дементіївка.

При цьому противник артилерією обстріляв райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Вів повітряну розвідку безпілотником "Орлан-10" поблизу Прудянки та Руської Лозової.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи здійснюють перегрупування. ЗСУ успішно відбили штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка, окупанти були змушені відійти. Крім того, загарбники безуспішно вели штурмові дії, намагаючись взяти під повний контроль Богородичне.

Ворожі обстріли на цьому відтинку фронту зафіксовано у районах Богородичного, Краснопілля, Курульки, Вірнопілля та Червоної Поляни.

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На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Соледара. Тривали артилерійські обстріли по районах Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.

Разом з тим усі спроби наступальних та штурмових дій російських загарбників у цьому районі ЗСУ успішно відбили. Йдеться, зокрема, про такі напрямки:

Миколаївка – Спірне;

Володимирівка – Покровське;

Доломітне – Вуглегірська ТЕС.

Крім того, наступ противника наші захисники і захисниці також зупинили на напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод, окупанти були змушені відійти.

Ситуація на решті напрямків

На жаль, у районах північно-східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та північних частин Вовчоярівки і Малорязанцевого російські окупанти вели штурмові дії й отримали частковий успіх. Противник утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Тривають ворожі обстріли позицій наших військ у районі Лисичанська, а також штурмові дії у районі Лисичанського НПЗ. Окупанти контролюють північно-західну та південно-східну частини нафтопереробного заводу міста.

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На Краматорському напрямку активних бойових дій тим часом не зафіксовано. Ворог завдав авіаційного удару поблизу населеного пункту Тетянівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали ракетного удару по околицях Авдіївки та вели повітряну розвідку безпілотниками.

На Південнобузькому напрямку загарбники й далі обстрілювали райони таких населених пунктів:

Трудолюбівка;

Князівка;

Веселий Кут;

Червоний Яр;

Кобзарці;

Любомирівка;

Посад-Покровське;

Лупареве.

Росіяни вели повітряну розвідку на цьому відтинку фронту та застосовували засоби радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

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На Сіверському напрямку противник й далі утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Завдав артилерійських обстрілів по наших позиціях. Вів розвідку безпілотниками у районі села Кисла Дубина. Також зафіксовано розгортання ворожих комплексів радіоелектронної боротьби поблизу Олешні, що у Курській області.

На Волинському та Поліському напрямках особливих змін не зафіксовано. Очікується ротація одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. У прикордонних районах з Волинською областю ЗС Білорусі застосовують комплекси радіоелектронної боротьби.

До слова, не витримавши вогневого впливу українських артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти втекли з острова Зміїний. Таким чином, Одеська область нині повністю звільнена від загарбників. Разом з тим три ворожі носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" перебувають у готовності до їхнього застосування в акваторії Чорного моря.

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