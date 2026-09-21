О подробностях этой операции в эфире 24 Канала рассказал бывший полковник британской армии Хеймиш де Бреттон-Гордон. По его словам, подготовка к удару длилась несколько месяцев в режиме абсолютной секретности. Долгое время линия фронта оставалась статичной, однако сейчас украинская армия вновь продемонстрировала способность к сложным маневрам.

Секретность и новая тактика

Британский офицер подчеркнул, что оперативная безопасность во время подготовки была просто феноменальной. Украинские защитники успешно применили комбинированные силы, объединив работу бронетехники, танков, истребителей и беспилотников.

Все военные понимают: чтобы отвоевать и удержать территорию, все равно нужны пехотинцы и бронетехника,

– отметил эксперт.

Он добавил, что дроны прекрасно показывают себя в обороне, но удерживать позиции в окопах в течение нескольких дней может только пехота.

Коллапс российской обороны

Успеху наступления также способствовала крайне низкая подготовка оккупантов. Российские мобилизованные проходят обучение лишь одну или две недели перед отправкой на передовую. Из-за этого враг оказался неспособен противостоять слаженным действиям ВСУ, что привело к быстрому коллапсу российских подразделений под Лиманом.

Обратите внимание. Полную версию интервью с британским полковником Хэмишом Де Бреттоном-Гордоном читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что это масштабное контрнаступление в Донецкой области получило неофициальное название "Вивальди". Тогда командир Третьего корпуса пояснил, что украинским силам удалось разгромить северную группировку россиян и сорвать их план по окружению городов.

Ключевым фактором прорыва стало массовое уничтожение вражеских разведывательных беспилотников. Благодаря этому украинские штурмовые группы смогли незаметно вклиниться в оборону противника и развить успех на этом участке фронта.