Про деталі цієї операції в ефірі 24 Каналу розповів колишній полковник британської армії Гейміш де Бреттон-Гордон. За його словами, підготовка до удару тривала кілька місяців у режимі абсолютної секретності. Тривалий час лінія фронту залишалася статичною, проте зараз українська армія знову продемонструвала здатність до складних маневрів.

Секретність та нова тактика

Британський офіцер наголосив, що оперативна безпека під час підготовки була просто феноменальною. Українські захисники успішно застосували комбіновані сили, об'єднавши роботу бронетехніки, танків, винищувачів та безпілотників.

Усі військові розуміють: щоб відвоювати та утримати територію, все одно потрібні піхотинці та бронетехніка,

– зазначив експерт.

Він додав, що дрони чудово показують себе в обороні, але утримувати позиції в окопах днями може лише піхота.

Колапс російської оборони

Успіху наступу також сприяла вкрай низька підготовка окупантів. Російські мобілізовані проходять вишкіл лише один або два тижні перед відправленням на передову. Через це ворог виявився неспроможним протистояти злагодженим діям ЗСУ, що призвело до швидкого колапсу російських підрозділів під Лиманом.

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з британським полковником Гемішом Де Бреттоном-Гордоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цей масштабний контрнаступ на Донеччині отримав неофіційну назву "Вівальді". Тоді командир Третього корпусу пояснив, що українським силам вдалося розгромити північне угруповання росіян та зірвати їхній план з оточення міст.

Ключовим фактором прориву стало масове знищення ворожих розвідувальних безпілотників. Завдяки цьому українські штурмові групи змогли непомітно вклинитися в оборону противника та розвинути успіх на цій ділянці фронту.