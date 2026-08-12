В ВСУ назвали населенные пункты, которые удалось освободить в ходе наступления

В ВСУ назвали 26 населенных пунктов, которые украинские военные освободили в ходе наступательной операции на Александровском направлении. С января по август украинские военные освободили в общей сложности 745 квадратных километров территории в Днепровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об освобожденных населенных пунктах?

В ходе наступательной операции украинским военным удалось вернуть под контроль 26 населенных пунктов.

Речь идет о следующих селах:

Березовое;

Воскресенка;

Грушевское;

Запорожское;

Зеленый Гай;

Зирка;

Злагода;

Калиновское;

Красногорское;

Малиевка;

Мирное;

Новогеоргиевка;

Новогригоровка;

Новониколаевка;

Новохатское;

Александроград;

Поддубное;

Приволье;

Привольное;

Рыбное;

Сичневое;

Степное;

Терновое;

Толстой;

Цегельное;

Ялта.

Освобождение этих населенных пунктов стало результатом активных действий бойцов Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других задействованных подразделений.

Наступательная операция продолжалась с января по август этого года. В результате украинские военные освободили 745 квадратных километров территории.

О результатах наступательной операции и дальнейших шагах доложили Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

Эта наша наступательная операция выполнена четко – именно так, как и было определено,

– заявили в Генштабе.

В то же время в ВСУ подчеркнули, что активные действия украинских войск продолжаются. Военные готовят дальнейшие шаги для продолжения операций на направлениях, где это позволяет ситуация.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что ВСУ в ходе операции нанесли значительные потери российской оккупационной группировке. В частности, российская сторона потеряла не менее 9550 военнослужащих убитыми и еще более 6600 ранеными. Кроме того, украинским военным удалось пополнить фонд обмена.