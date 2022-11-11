Деоккупация продолжается: в Калиновке и Новопетровке подняли украинский флаг

Украинские военные продолжают освобождать от оккупантов Николаевскую область. Нашим воинам удалось освободить еще два населенных пункта.

Вслед за Снигиревкой ВСУ освободили от российских захватчиков Калиновку и Новопетровку. Калиновка расположена юго-западнее Снигиревки, как и Новопетровка.

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ВСУ освобождают Николаевскую область

В сети уже опубликовала фотографию украинских воинов, которые в Калиновке. Наши защитники подняли над Калиновкой флаг Украины.



ВСУ освободили Калиновку / Фото с twitter.com/61_elena

Калиновка и Новопетровка на карте

ВСУ продвигаются из Николаевской области в Херсонскую

Украинские военные проводят контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях. Накануне появлялась информация, что ВСУ уже полностью освободили Николаевскую область. Однако в ОК "Юг" сообщили, что это пока не так.

Вместе с тем, 10 ноября стало известно, что украинские воины зашли в город Снигиревка в Николаевской области. Снегиревка была освобождена силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Снигиревка была ключевым пунктом для снабжения боеприпасов вражеской группировкой, которые расположены к востоку от реки Ингулец. Город имеет стратегическое значение для деоккупации всей Херсонской области.

В ВСУ сообщили, что наши военные продвигают линию фронта на восточном направлении. ВСУ уже освободили более 260 квадратных километров и продвижение продолжается.

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