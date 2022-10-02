ВСУ приехали "на прием" к Пушилину: эмоциональные фото и видео из освобожденного Лимана

ВСУ 1 октября освободили Лиман. Украинские защитники пришли "на прием" к главарю боевиков Денису Пушилину, однако его почему-то не было.

Освобождение Лимана также подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинских флагов на Востоке будет становиться все больше.

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ВСУ приехали "на прием" к Пушилину

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича, которое тот снял возле приемной Пушилина в центре Лимана.

ВСУ хотели к нему наведаться, однако главарь боевиков оттуда предусмотрительно скрылся.

Смотрите видео, как украинские бойцы пришли в приемную Пушилина (видео 18+, присутствует ненормативная лексика):

Об окружении Лимана сообщили 30 сентября. В тот же день Пушилин вместе с другими приспешниками Кремля слушал обращение российского диктатора Владимира Путина, объявившего об аннексии временно оккупированных частей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Псевдореферендум не помог Пушилину от контрнаступления ВСУ – Лиман снова вернулся под контроль Украины.



ВСУ взяли Лиман под контроль / Фото DeepState

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В Лимане сняли российские триколоры

Днем в сети появилось видео, как украинские защитники подняли государственный флаг на въезде в Лиман. Уже к вечеру опубликовали ролики из центра города.

Бойцы ВСУ сняли российские флаги, которые вывесили оккупанты, и начали зачищать город от захватчиков.

ВСУ освободили Лиман: смотрите видео

Один из бойцов на видео рассказал, что воины 81 ОАБр, Нацгвардии и батальона оперативного назначения НГУ имени Сергея Кульчицкого освободили и взяли под контроль Лиман.

Ра**сты должны знать, что им не будет жизни на нашей земле. Слава Украине!

– воскликнул военный.

После этого защитники сбросили российские флаги с админздания и подняли над ним государственный флаг.

Смотрите видео, как защитники сняли флаги оккупантов возле Лиманского горсовета:

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