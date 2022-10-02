ВСУ приехали "на прием" к Пушилину: эмоциональные фото и видео из освобожденного Лимана
Источник:телеграм Сергея Братчука
ВСУ 1 октября освободили Лиман. Украинские защитники пришли "на прием" к главарю боевиков Денису Пушилину, однако его почему-то не было.
Освобождение Лимана также подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинских флагов на Востоке будет становиться все больше.
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ВСУ приехали "на прием" к Пушилину
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича, которое тот снял возле приемной Пушилина в центре Лимана.
ВСУ хотели к нему наведаться, однако главарь боевиков оттуда предусмотрительно скрылся.
Смотрите видео, как украинские бойцы пришли в приемную Пушилина (видео 18+, присутствует ненормативная лексика):
Об окружении Лимана сообщили 30 сентября. В тот же день Пушилин вместе с другими приспешниками Кремля слушал обращение российского диктатора Владимира Путина, объявившего об аннексии временно оккупированных частей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.
Псевдореферендум не помог Пушилину от контрнаступления ВСУ – Лиман снова вернулся под контроль Украины.
ВСУ взяли Лиман под контроль / Фото DeepState
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В Лимане сняли российские триколоры
Днем в сети появилось видео, как украинские защитники подняли государственный флаг на въезде в Лиман. Уже к вечеру опубликовали ролики из центра города.
Бойцы ВСУ сняли российские флаги, которые вывесили оккупанты, и начали зачищать город от захватчиков.
ВСУ освободили Лиман: смотрите видео
Один из бойцов на видео рассказал, что воины 81 ОАБр, Нацгвардии и батальона оперативного назначения НГУ имени Сергея Кульчицкого освободили и взяли под контроль Лиман.
Ра**сты должны знать, что им не будет жизни на нашей земле. Слава Украине!
– воскликнул военный.
После этого защитники сбросили российские флаги с админздания и подняли над ним государственный флаг.
Смотрите видео, как защитники сняли флаги оккупантов возле Лиманского горсовета:
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