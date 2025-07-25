ВСУ освободили Кондратовку на Сумщине, оккупанты потеряли три батальона и комбата, – DeepState

Россияне неустанно пытаются захватить украинские земли. Однако Силы обороны дают мужественный отпор врагу.

В частности, 225 Отдельный штурмовой полк освободил Кондратовку, что на Сумщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне распространили видео о якобы отступлении ВСУ в Сумской области: в ЦПД опровергли фейк

Что известно о ситуации на Сумщине?

По данным источников DeepState, подразделение 225 ОШП завершило зачистку и закрепление в Кондратовке. Стоит отметить, что это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области.

Украинские военные освободили Кондратовку на Сумщине: смотрите на карте

В течение операции украинские военные нанесли значительные потери врагу. В частности, ликвидирован батальон 40-го ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады и их комбат. В DeepState отмечают, что российская пехота некоторое время находилась в окружении.

В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия,

– говорят там.

К слову, ранее начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал о ситуации на Сумщине.

По его словам, на Сумском направлении активные боевые действия ведутся в районе Хотинской и Юнаковской общин. Там сосредоточено около 50 – 60 тысяч российских военных. Тогда как на другой части границы с Россией штурмовых действий нет, но продолжаются постоянные обстрелы.