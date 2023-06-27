ВСУ отвоевали территорию, оккупированную с 2014 года: разведка Британии рассказала, как это повлияет на фронт

Силы обороны освободили часть территории, оккупированной россиянами еще с 2014 года. Британская разведка проанализировала, какое влияние это окажет на фронт.

Украинские воздушно-десантные войска достигли прогресса на Востоке от села Красногоровка возле Донецка. Об этом заявили в разведке Великобритании.

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Британская разведка отмечает, что это один из первых случаев после полномасштабного вторжения России, когда украинские силы освободили часть территории, оккупированной с 2014 года.

Последние многочисленные одновременные украинские атаки на Донбассе, вероятно, перенапрягли силы "ДНР" и действующих в этом районе чеченцев,

– отметили в разведке.

Что известно о деоккупации этих территорий

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Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня подтвердил информацию, что наши воины заняли территорию, которую агрессор оккупировал в 2014 году. Это произошло в результате хорошо спланированных контрнаступательных действий.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения завладели несколькими позициями под Донецком, которые удерживали россияне с 2014 года", – подчеркнул Шершень.

Также он добавил, что территория была освобождена неделей ранее. Однако не сообщали об этом по тактическим соображениям.