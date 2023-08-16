О ключевых преимуществах деоккупации Урожайного 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Отметим, Генштаб ВСУ показал вдохновляющее видео, как наши защитники освобождали населенный пункт.

Смотрите также Впереди – Заветное Желание: показываем освобожденный поселок Урожайный на карте

Какой путь открывает освобождение Урожайного

На карте видно, что следующее на освобождение Заветное Желание, а дальше уже путь на Бердянск. Военный эксперт заметил, что иногда на карте боевых действий DeepState непонятно, что происходит на поле боя и в чем преимущество и недостатки определенных позиций и продвижений.

Продвижение может быть не большим, но мы отчитываемся перед гражданами и миром, что это успехи. Ведь карта не географическая, то есть на ней не видны низины или господствующие высоты. Кажется, что это не большое продвижение, но если мы заняли все господствующие высоты, то это успех,

– отметил Гетман.

Не всегда, глядя на карту, можно делать вывод удачная или неудачная операция. Урожайное, Заветное Желание, Бердянск кроме того, что это населенные пункты, это важные хабы и логистические центры россиян.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

"Вроде бы небольшое продвижение, но наши партнеры говорят, что это очень успешные действия. Продолжение следует", – сказал военный эксперт.

В каком направлении будут дальше двигаться ВСУ: смотрите видео

Освобождение Урожайного