ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области
Украинские военные освободили село Урожайное в Донецкой области. Наши военные на прошлой неделе окружали населенный пункт.
Соответствующая информация об освобождении поселка появилась утром 16 августа. Перед этим Анна Маляр 14 августа писала об успехе ВСУ в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области.
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ВСУ освободили Урожайное
Урожайное освободили ВСУ. Наши защитники закрепляются на рубежах,
– написала Анна Маляр.
Замминистра обороны отметила, что наступательные действия продолжаются.
Стоит отметить, что украинские военные в течение последней недели, 6 – 13 августа, окружали населенный пункт. Еще тогда было заметно, что ВСУ близки к освобождению Урожайного. Ведь после освобождения Старомайорского восстановление контроля за этим селом стало лишь вопросом времени и должно стать логичным следующим шагом.
Освобождение Урожайного позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги:
- на Заветное Желание;
- на Старомлиновку.
ВСУ освободили Урожайное / Скриншот с карты DeepState
Где находится Урожайное: смотрите на карте
В Генштабе подтвердили освобождение Урожайного
Генеральный штаб ВСУ утром 16 августа подтвердил, что во время проведения наступательных действий подразделения Силы обороны Украины:
- овладели населенным пунктом Урожайное;
- закрепляются на достигнутых рубежах;
- наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника;
- осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Какая ситуация на фронте
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях,
– заявили наши военные.
Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются тяжелые бои. Наши военные рассказали, что враг:
- вел бесполезные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки;
- оказывает мощное сопротивление;
- перемещает подразделения и войска;
- активно применяет резервы.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях,
– объяснили бойцы.
В частности, на Купянском направлении силы обороны отразили атаки в районе:
- юго-восточнее Ольшаны;
- восточнее Петропавловки.