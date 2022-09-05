Режим тишины нужен: в ВСУ рассказали, что означает облет дронами Высокополья

ВСУ активно освобождают Юг Украины. Но обо всех сведениях относительно операции настойчиво просят молчать до официальных сообщений.

Это во время брифинга в очередной раз отметила и пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, тишина нужна для того, чтобы завершить работу, сообщает 24 канал.

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Происходящее сейчас не совсем вписывается в этот лейтмотив. К примеру, сегодняшний вражеский ночной облет беспилотными летательными разведчиками Высокополья это подтверждает. Ведь вчера так громко и много говорили о его освобождении,

– говорит Гуменюк.

По ее словам, это означает одно – враг готовился нанести артиллерийские или авиационные удары и разведывал ситуацию.

Гуменюк в очередной раз призвала соблюдать режим тишины и предоставить ВСУ возможность сделать свою работу качественно и безболезненно для местного населения, которое так долго ждало этого освобождения.

Освобождение Высокополья

ВСУ подняли флаг над Высокопольем на Херсонщине 4 сентября. Флаг Украины поднялся над больницей на улице Гагарина. Также удалось затрофеить вражескую технику.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там были оперативные запасы не менее 2 батальонно-тактических групп 11 российской десантной бригады. В Высокополье они создали опорный пункт.

По словам активиста, примерно 4 тысячи высокопольцев просто сбежали из поселка, включая стариков, что нехарактерно для Херсонщины. Жить под оккупацией остались менее тысячи местных жителей.

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