Крым – самое слабое место в обороне России, его освободят раньше Донбасса, – Пионтковский

По информации западных СМИ, США готовы помочь Украине атаковать Крым. Российским оккупантам придется смириться с тем, что они скоро потеряют аннексированный полуостров.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По данным The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена начали признавать, что Украине нужно оружие, чтобы атаковать российских военных в оккупированном Крыму

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Поэтому Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по полуострову. Как отметил Пионтковский, очевидно, что Украине удастся вернуть Крым под свой контроль.

Кроме символического значения, объективно Крым – самое слабое место в российской системе обороны. Крым будет освобожден даже раньше, чем Донбасс,

– сказал публицист.

Пионтковский напомнил, что роль Крыма подчеркивал генерал Валерий Залужный.

"Украина получила оружие, необходимое для освобождения Крыма"

В интервью The Economist в декабре 2022 года Главнокомандующий ВСУ отмечал, что временно оккупированный полуостров является ключом к разрешению военного конфликта с Россией.

Залужный перечислил набор вооружений, необходимый Украине для деоккупации Крыма. Большинство из этого Киеву уже предоставили – и бронетехнику, и гаубицы, и HIMARS, и танки. Все это уже есть,

– отметил оппозиционер.

Он выразил надежду, что также будет достигнут прогресс в предоставлении Украине средств дальнего огневого поражения. Пионтковский предположил, что, вероятно, уже есть определенные договоренности по предоставлению Украине дальнобойного оружия.

"Иначе бы российские оккупанты так не укрепляли Москву средствами противовоздушной обороны. Очевидно, они готовятся к чему-то очень серьезному", – сказал публицист.

Андрей Пионтковский рассказал, к чему готовятся в России: смотрите видео

В России готовят основание для объявления своего поражения

Пионтковский отметил, что в России все больше переживают из-за поражений в войне против Украины. В частности, запаниковали даже самые ярые кремлевские пропагандисты.

"Есть такой сумасшедший пропагандист Сергей Михеев. Он ежедневно требовал взять Киев, Львов или стереть Лондон с лица земли. Сейчас Михеев запел совсем по-другому", – рассказал публицист.

По его словам, Михеев вдруг начал говорить о том, что даже если российские оккупанты и отступят к границам Украины 1991 года, это не будет поражением России. Мол, россияне "сожмутся, как пружина" и будут еще больше ненавидеть Запад и "киевских неонацистов".

Как отметил оппозиционный политик, в такой риторике очень отчетливо прослеживаются настроения Кремля.

В России уже готовят идеологическое обоснование для оглашения своего неизбежного поражения. Слово "поражение" уже висит над Москвой,

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что свидетельством поражения России в войне стали и системы ПВО, которые оккупанты разместили на крышах минобороны и других центров принятия решений.

Планы по деоккупации Крыма: коротко