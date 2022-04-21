ВСУ отбили 3 атаки россиян на Востоке: уничтожили 200 оккупантов и много техники

Российские захватчики три раза пытались прорваться через оборону на Востоке Украины. Однако Вооруженные Силы из артиллерии атаковали личный состав и технику оккупантов.

Об этом сообщили 21 апреля в оперативно-тактической группировке "Восток". В настоящее время на Востоке продолжаются боевые действия.

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"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", – заверили в группировке.

Военные рассказали о потерях врага на Востоке. Речь идет о следующих данных: