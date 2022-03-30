ВСУ отбили 4 атаки оккупантов на Донбассе: какие потери понес враг

Украинские военные надежно удерживают оборону на Донецком и Луганском направлениях. За минувшие сутки, 29 марта, ВСУ удалось отразить 4 российских атаки. Следовательно, враг был вынужден отступить.

В Генштабе подчеркнули, что остановить наступление врага на Донбассе сумели группировки Операции Объединенных сил. Только за минувшие сутки они отбили 4 атаки россиян.

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Какие потери понесли оккупанты на Донбассе

При этом оккупанты понесли потери и в живой силе, и в технике. Так, украинским военным удалось уничтожить:

7 танков;

7 единиц бронированной техники;

2 единицы автомобильной техники;

противотанковую пушку.

Точное количество ликвидированных захватчиков устанавливается. Тем временем вражеская армия терпит большие потери по всем направлениям, поэтому россияне бросают в бой глубокие резервы и мобилизуют всех подряд. В скором времени в России стартует весенний призыв, хотя скрытая мобилизация продолжается уже давно.

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