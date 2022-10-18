Авиация Украины ударила по врагу 20 раз: во что удалось попасть

Оккупанты пытаются удержать захваченные территории и сосредотачивают силы на сдерживании украинских воинов. Враг пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки наши защитники отбили атаки кафиров в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

В тему ВСУ уничтожают оккупантов и отбивают их атаки: карта боевых действий по состоянию на 18 октября

Враг нанес 9 ракетных и 10 авиационных ударов

В течение суток Россия нанесла 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершила более 10 обстрелов с РСЗО. Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов.

Оккупанты также обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.

Российские военные совершали обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огирево, Старица и Стрелка;

на Купянском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

Ранее ВСУ отбили 6 атак врага на Востоке: сбили 38 из 43 дронов врага, а также 3 ракеты

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледарь, Первомайское и Большая Новоселка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.

ВСУ ударили по опорному пункту врага

. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. В результате подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага.

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