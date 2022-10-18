За добу наші захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар'їнка Донецької області.

До теми ЗСУ нищать окупантів і відбивають їхні атаки: карта бойових дій станом на 18 жовтня

Ворог завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів

Протягом доби Росія завдала 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснила понад 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів.

Окупанти також обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.

Російські військові здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

на Куп'янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам'янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

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На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Важливо. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Однак у Генштабі ЗСУ зазначили, що в Білорусі триває прихована мобілізація.

ЗСУ вдарили по опорному пункту ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Унаслідок цього підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

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