ВСУ уничтожили враждебную позицию ПВО и дроны, Пригожин завез заключенных: главное из Генштаба

Наши военные мощно атаковали врага на фронте. За кораблем последовали 3 вражеских беспилотника, несколько пунктов управления врага и районов сосредоточения живой силы.

ВСУ уничтожили и состав боеприпасов и позицию ПВО противника. В нашем Генштабе рассказали, что еще происходило на фронте за прошедшие сутки.

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Какая ситуация на фронте

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на наступлениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Кроме того, враги активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Однако наши Силы обороны отразили атаки в районах 12 населенных пунктов. В частности:

Гряниковка и Масютовка Харьковской области;

Стельмаховка и Диброва Луганской;

Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

К сожалению, россияне 52 раза атаковали Украину авиацией, 6 раз – ракетами, из которых дважды – по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.

Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, высока угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Террор россиян и потери врага

Российские оккупанты осуществляют фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ России проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

– сообщили наши военные.

Кроме того, россияне снова завезли вагнеровцев в населенный пункт Мирное Запорожской области. Их взяли из завербованных заключенных.

Наша авиация за прошедшие сутки 18 раз атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также нанесла 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 российских беспилотника. По предварительным данным, 2 типа "Орлан-10" и 1 типа "Орион".

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления врага;

5 районов сосредоточения живой силы;

состав боеприпасов;

позицию ПВО противника.

Что происходит на разных направлениях

Наши военные объяснили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Там не было выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.

Враги атаковали районы 27 населённых пунктов. Среди них: Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

В других направлениях враги также атаковали. В частности: