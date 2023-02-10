ВСУ уничтожили враждебную позицию ПВО и дроны, Пригожин завез заключенных: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Наши военные мощно атаковали врага на фронте. За кораблем последовали 3 вражеских беспилотника, несколько пунктов управления врага и районов сосредоточения живой силы.
ВСУ уничтожили и состав боеприпасов и позицию ПВО противника. В нашем Генштабе рассказали, что еще происходило на фронте за прошедшие сутки.
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Какая ситуация на фронте
Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на наступлениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.
Кроме того, враги активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
Однако наши Силы обороны отразили атаки в районах 12 населенных пунктов. В частности:
- Гряниковка и Масютовка Харьковской области;
- Стельмаховка и Диброва Луганской;
- Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.
К сожалению, россияне 52 раза атаковали Украину авиацией, 6 раз – ракетами, из которых дважды – по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.
Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, высока угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Террор россиян и потери врага
Российские оккупанты осуществляют фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.
Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ России проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.
– сообщили наши военные.
Кроме того, россияне снова завезли вагнеровцев в населенный пункт Мирное Запорожской области. Их взяли из завербованных заключенных.
Наша авиация за прошедшие сутки 18 раз атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также нанесла 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Также наши Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 российских беспилотника. По предварительным данным, 2 типа "Орлан-10" и 1 типа "Орион".
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 пункта управления врага;
- 5 районов сосредоточения живой силы;
- состав боеприпасов;
- позицию ПВО противника.
Что происходит на разных направлениях
Наши военные объяснили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Там не было выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.
Враги атаковали районы 27 населённых пунктов. Среди них: Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.
В других направлениях враги также атаковали. В частности:
- на Купянском и Лиманском – под огнем оказались районы населенных пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области;
- на Бахмутском – враги атаковали районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области;
- на Авдеевском и Новопавловском – под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области;
- на Запорожском – под вражеским огнем были районы населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области;
- на Херсонском – россияне обстреляли районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.