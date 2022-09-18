ВСУ отразили атаки россиян возле Купянска, Марьинки и на других направлениях: ситуация на фронте

Оккупанты не оставляют надежд полностью захватить Донецкую область и отвоевать территории, откуда их выбили ВСУ. С этой целью российские военные обстреливают мирные украинские города и позиции наших защитников.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются удержать ранее захваченные территории и помешать активным действиям Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения и не прекращает наносить удары по мирным жителям.

Кстати ВСУ попали по технике, которую оккупанты вывели из Мелитополя к Молочному лиману, – Федоров

Враг нанес 11 авиаударов

Как рассказали в Генштабе, за сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины. Сообщается, что пострадала инфраструктура более чем в 20 населенных пунктах.

Противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской областей;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелецкая, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;

на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Железнодорожное и Новопавловка;

на Южнобужском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

Силы обороны отразили несколько атак оккупантов

В Генштабе сообщили, что за сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Также украинская авиация нанесла 20 ударов, в результате чего подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, уничтожен беспилотник оккупантов.

Сообщается, что ракетные войска и артиллерия ударили по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники.

В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов.

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