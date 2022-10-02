ВСУ отбили атаку врага на Казачью Лопань, поразили 8 командных пунктов и 3 склада с боеприпасами

Украинские военные продолжают прогонять врага с родной земли. Известно, что за прошедшие сутки нашим защитникам удалось отбить атаку врага на Казачью Лопань, что в Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, в ведомстве отмечают, что враг понес немалые потери за прошедшие сутки. Расскажем далее об этом и других достижениях нашего войска.

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Атаку на Казачью Лопань отбили

Несмотря на огромные потери на фронте, враг не оставляет попыток продвигаться вперед. В том числе и на те территории, которые уже удалось освободить из-под оккупации. Например, Казачью Лопань в Харьковской области, из которой захватчиков удалось выбить.

На этот населенный пункт, а также Выемку, Бахмутское, Бахмут, Веселую Долину и Первомайское российские бойцы стремились наступать. Но атаки врага были безрезультатными, ведь ВСУ их отбили.

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 29 ударов по врагу. Уже подтверждено, что поражениям подвергся опорный пункт захватчиков, 22 района скопления вооружения и военной техники. А также зафиксировано попадание в 6 зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны "приземлили" 2 БпЛА.

Совместная работа ракетных войск и артиллерии также принесла желаемые результаты. За минувшие сутки удалось поразить 8 командных пунктов россиян, 10 районов скопления живой силы, вооружения, а также военной техники. А еще в зону огневого поражения попали 3 склада с боеприпасами и еще 2 ЗРК С-300.

Подтвердили также информацию о потерях врага. Так, еще 30 сентября удалось успешно атаковать склад с боеприпасами в районе Черниговки, что в Запорожской области. В результате ранения получили около 50 оккупантов.

Атаки со стороны врага не утихают

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 4 ракетных, а также 16 авиационных ударов. Кроме того, совершили 75 обстрелов из РСЗО. Били оккупанты как по военным, так и гражданским объектам. А еще зафиксировали удары по инфраструктурным объектам с использованием БпЛА "Шахид-136".

В результате вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов за минувшие сутки. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

Какова ситуация по направлениям

Волынское и Полесское. Там существенных изменений не зафиксировали.

Что касается остальных направлений, то враг их обстреливает из танков, минометов, ствольной, а также реактивной артиллерии.

Северское направление. Были атаки в районах Середины-Буды, Фотовижа, а также Будок Сумской области.

Были атаки в районах Середины-Буды, Фотовижа, а также Будок Сумской области. Слобожанское направление. Зафиксированы обстрелы Волчанска, а также Гатища Харьковской области.

Зафиксированы обстрелы Волчанска, а также Гатища Харьковской области. Краматорское направление. Враг бил по Григоровке, Белогоровке, Верхнекаменскому и Раздоловке.

Враг бил по Григоровке, Белогоровке, Верхнекаменскому и Раздоловке. Бахмутское направление. Зафиксированы атаки по Соледару, Бахмуту, Бахмутскому, Отрадовке, Опытному, Яковлевке, Юрьевке и Новоселовке.

Зафиксированы атаки по Соледару, Бахмуту, Бахмутскому, Отрадовке, Опытному, Яковлевке, Юрьевке и Новоселовке. Авдеевское направление. Били захватчики по Авдеевке, Красногоровке, Опытному, Первомайску, Марьинке, Новомихайловке и Водяному.

Били захватчики по Авдеевке, Красногоровке, Опытному, Первомайску, Марьинке, Новомихайловке и Водяному. Новопавловское и Запорожское направления. Враг открывал огонь по населенным пунктам Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

Враг открывал огонь по населенным пунктам Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка. Южнобугское направление. Из танков, минометов и ствольной артиллерии били по районам 28 населенных пунктов. Все они расположены вблизи линии соприкосновения.

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