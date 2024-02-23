На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ восстановили несколько позиций за 2 суток

В операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" оккупанты за прошедшие сутки пытались штурмовать 61 раз. Только на Марьинское направление пришлось 43 боестолкновения.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона, что на Авдеевском направлении было 10 боестолкновений. При этом российские захватчики пытаются там наступать, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ вышли из Авдеевки, россияне наступают на Юге: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях

На Авдеевском направлении враг пытается развивать наступательные действия в районах сел Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, а также пытается штурмовать в направлении села Ласточкино, которое западнее Авдеевки,

– рассказал спикер.

По его словам, оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью до отделения и небольшое количество бронетехники, которую они используют для вероятной высадки наземного десанта (при этом они массово уничтожаются).

Дмитрий Лиховий объяснил, что на Авдеевском и Марьинском направлении у нас продолжается самая горячая стадия оборонительной операции.

По несколько позиций восстановили за предыдущие двое суток. Что касается Авдеевского направления, то если там позавчера (говорится о 21 февраля – 24 Канал) было захвачено в плен более 10 российских оккупантов, то вчера (22 февраля – 24 Канал) эта тенденция продолжилась и в плен попали 5 россиян,

– заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

По его словам, это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши военные восстанавливают позиции и захватывают врага неожиданно в плен.

Что происходит в районе села Победа возле Марьинки

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ответил на вопрос журналиста, действительно ли ВСУ отбросили врага в районе села Победа возле Марьинки.

Ситуация на линии боевого столкновения динамичная, и вчера (22 февраля – 24 Канал) враг атаковал в районах сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Всего 43 раза – это очень много как для небольшого отрезка на линии фронта,

– сказал Дмитрий Лиховий.

Он уточнил, что на Новомихайловку наступают оккупанты из 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса российской армии.

Лиховой отметил, что 43 вражеские попытки штурмовых действий россиян 22 февраля, вероятно, были приурочены к попыткам получить какие-то результаты перед 23 февраля. Однако попытки врага были тщетными.

"При этом, когда мы говорим, что ситуация и линия фронта динамическая, то надо понимать, что за этими шаблонными определениями стоят изнурительные бои за каждый метр земли, за каждый дом. Это пот и кровь наших солдат, сержантов, офицеров из механизированных, мотопехотных бригад, из тех подразделений (в частности, теробороны), которые присоединены к этим бригадам для усиления полос обороны. И там просто сегодня и вчера (22 – 23 февраля – 24 Канал) работает со стороны противника все вооружение, которое только может: это артиллерия, авиация, дроны-камикадзе, "Ланцеты", FPV-дроны... БМП, пулеметы, стрелковое оружие", – заявил Лиховий.

По его словам, наибольшая часть авиации приходится на Донецкую область, а именно – на Марьинское направление. Кроме того, преимущественно на Донетчину пришлось 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела. Также россияне 5 раз сбросили с беспилотников гранаты с ядовитым веществом.

"Надо понимать, что позиции часто просто разрушаются. Их уже физически становится невозможно удержать, потому что нет никакой фортификации. Это, в частности, касается села Победа. И тогда наши отделения для того, чтобы сохранить жизнь военнослужащих, отходят с этих позиций, чтобы иметь возможность закрепиться на более выгодных позициях. И после этого иметь возможность восстанавливать свои позиции или немного в других направлениях", – заявил спикер.

Он в очередной раз добавил, что главное – сохранить жизнь бойцов, когда ситуация на поле боя становится самой сложной.