ВСУ отбили штурм оккупантов в районе Новобахмутовки: врагу пришлось отойти

Украинские защитники смогли отразить нападение россиян вблизи Новобахмутовки. Бойцам ВСУ успешно удалось отбросить врага с позиций.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские защитники смогли отразить штурм российских боевиков в районе Новобахмутовки Донецкой области.

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В Генштабе сообщили, что украинцы отбили атаку оккупантов и заставили их отойти.

В районе Новобахмутовки наши воины отбили штурм и заставили врага отойти,

– рассказали в ведомстве.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

Несмотря на мощное сопротивление украинских защитников, россияне продолжают пытаться прорваться в Донецкой области. На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские оккупанты не прекращают наносить удары по инфраструктуре Донецкой и Луганской областей.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 21 июня россияне обстреляли озеро Золотая Рыбка, расположенное в черте города Часов Яр. В результате обстрела погиб 1 человек. Еще 11 человек получили ранения. Среди них – 6 детей.

Россияне приближаются к Лисичанску. Город – под плотными обстрелами, по меньшей мере трое гражданских ранены, травмированы несколько полицейских. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне закрепляются в населенных пунктах вблизи Лисичанска.

Кроме этого, враги бьют по городу из артиллерии, танков, авиации. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ.

По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". В результате атаки повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.

Потери врага: данные Генштаба

За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. В общей сложности бойцы ВСУ уже ликвидировали 34 тысячи российских оккупантов. Эта цифра приблизительная, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Потери оккупантов в технике

танков – 1 496,

боевых бронированных машин – 3 614,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 182,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614,

крылатых ракет – 137,

кораблей / катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 543,

специальной техники – 60.

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