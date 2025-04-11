Враг пытался провести механизированный штурм на Купянском направлении: потерял всю бронетехнику

Военные ВСУ успешно отбили штурмовые действия российских захватчиков на Купянском направлении. Вследствие этого, враг понес значительные потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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ВСУ отбили штурмовые действия врага на Купянском направлении

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Купянском направлении штурмовые действия противника успешно отражены возле Новой Кругляковки и Загрызово.

В направлении Петропавловки российские войска пыталась провести механизированный штурм с участием 40 оккупантов под прикрытием 4 бронемашин.

Наши защитники открыли огонь в ответ, в результате чего всю бронетехнику было уничтожено, а противник понес существенные потери,

– говорится в сообщении.

Отметим, что потери российской армии за минувшие сутки составили 1210 военных.

В общем, с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 930 210 человек и значительное количество техники. Так, у врага ориентировочно минус 10580 танков, 22048 боевых бронированных машин, 25043 артилерийских машин, а также 43679 автомобильной техники и автоцистерн.