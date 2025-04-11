Враг пытался провести механизированный штурм на Купянском направлении: потерял всю бронетехнику
- На Купянском направлении штурмовые действия врага успешно отбиты у Новой Кругляковки и Загрызово.
- Россияне пытались провести механизированный штурм, но потерпели неудачу.
Военные ВСУ успешно отбили штурмовые действия российских захватчиков на Купянском направлении. Вследствие этого, враг понес значительные потери.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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ВСУ отбили штурмовые действия врага на Купянском направлении
В ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Купянском направлении штурмовые действия противника успешно отражены возле Новой Кругляковки и Загрызово.
В направлении Петропавловки российские войска пыталась провести механизированный штурм с участием 40 оккупантов под прикрытием 4 бронемашин.
Наши защитники открыли огонь в ответ, в результате чего всю бронетехнику было уничтожено, а противник понес существенные потери,
– говорится в сообщении.
Отметим, что потери российской армии за минувшие сутки составили 1210 военных.
В общем, с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 930 210 человек и значительное количество техники. Так, у врага ориентировочно минус 10580 танков, 22048 боевых бронированных машин, 25043 артилерийских машин, а также 43679 автомобильной техники и автоцистерн.