ВСУ отбирают лучших из желающих: повестки на блокпостах не будут выдавать

Повестки на блокпостах мужчинам не будут выдавать. В Украине уже нет такой необходимости, поскольку хватает добровольцев.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что нет необходимости оповещать кого-то на блокпостах и раздавать там повестки. Министр сказал это в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Общаясь с нашими ВСУ, я понимаю, что они сегодня имеют возможность уже отбирать лучших из желающих,

– сказал министр.

Монастырский добавил, что есть большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы их мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, чиновник отметил, что в Украине существенно уменьшилось количество нарушителей комендантского часа. Впрочем, на блок-постах продолжают изымать из незаконного обращения оружие и задерживать подозреваемых в коллаборационизме.

Нужна ли в Украине дополнительная мобилизация

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что пока дополнительной мобилизации в Украине не нужно. Хотя есть определенные организационные вопросы, которые находятся на личном контроле Верховного Главнокомандующего ВСУ.

Резников также подтверждал, что количество личного состава в секторе обороны достаточно. Он объяснил, что людей в ВСУ хватает, но нужно оружие. Речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках и самолетах.

Кого мобилизуют в первую очередь

Начальник управления персонала Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что поочередность мобилизации определяют в соответствии с потребностями для доукомплектования воинских частей.Сейчас призывают все категории и военные специальности.

Впрочем, в первую очередь берут личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Эти военные могут направляться непосредственно в боевые воинские части.

Между тем неслужившие военнообязанные могут призвать только к учебным воинским частям или в высшие учебные военные заведения для переподготовки.