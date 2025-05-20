Ситуация на востоке: ВСУ сдерживают наступления России под Константинополем
- ВСУ сдерживают российские наступления на нескольких направлениях, включая Новопавловский, Северский, Торецкое и Купянское направления.
- Российские войска несут потери и не достигают успеха в попытках прорвать оборону, в частности под Константинополем и на Покровском направлении.
На нескольких направлениях фронта российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские защитники отражают атаки, несмотря на численное преимущество врага.
Украинские войска продолжают сдерживать российские штурмы на Новопавловском направлении. Противник несет потери и не достигает успеха, несмотря на попытки прорвать линию обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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ВСУ держат оборону
Враг пытается прорвать оборонительные укрепления в районах Константинополя и Багатира, что на Новопавловском направлении. Там украинским защитникам удалось отбить 22 атаки оккупантов.
Также, ОСУВ сообщили о безуспешных атаках врага на Покровском направлении. Там они пытались выйти на позиции в Елизаветовке, Миролюбовке, Малиновке, Котлином и ряде других населенных пунктов.
Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага,
– сообщили в ОСУВ.
Какова ситуация на других направлениях
- Наступательные действия врага продолжаются также на Торецком направлении. Россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.
- На Краматорском направлении вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
- На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника.
- На Покровском в целом удалось отразить 72 штурмовые действия. Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Старой Николаевки, Попового Яра и Полтавки.
- На Лиманском направлении направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Глущенкового, Ямполя и Серебрянки.
- Силы обороны Украины продвинулись на Курской области в направлении Боровой. Там за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков.
Всего за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений. Горячее всего на Покровском направлении.