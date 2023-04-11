Там до зубов вооружены почти 30 полков и бригад: как ВСУ отбивают "живые штурмы" под Авдеевкой

Участок фронта возле Авдеевки является одним из самых горячих. Там оккупанты используют преимущественно подразделения из состава так называемого "1-го АК", а также "добровольческие подразделения", созданные из мобилизованных оккупантов.

Однако, как отмечают аналитики портала, ВСУ решительно противостоят врагу и ежедневно сдерживают ударный кулак россиян.

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Кого оккупанты бросили в бой

По данным аналитиков, российский "ударный кулак" у Авдеевки состоит из подразделений из состава "1-го АК". Речь идет про:

1-ю, 9-ю, 114-ю и 200-ю механизированных бригадах,

10-й отдельный танковый батальон на Т-80БВ (применяемый преимущественно для стрельбы с закрытых позиций),

1454-й стрелковый полк и другие подобные формирования, образованные из так называемых "частично мобилизованных".

Также для штурма Авдеевки россияне задействовали "добровольческие подразделения", созданные в рамках "скрытой мобилизации" и выглядящие довольно "колоритно".

Для артиллерийской поддержки этой "сборной солянки" россияне под Авдеевкой привлекли в частности:

14-ю артиллерийскую бригаду "Кальмиус" с дивизионами на САУ 2С4 "Тюльпан", буксируемые гаубицами 2А36 "Гиацинт-Б" и РСЗО "Ураган", несколько реактивных систем "Торнадо-Г" неустановленной организационной принадлежности,

дивизион БМ-21 "Град" из состава 114-й механизированной бригады,

несколько дивизионов на буксируемых "Гиацинт-Б" и 2С1 "Гвоздика" из других мехбригад "1-го АК".

Тактика врага на Авдеевском направлении

Еще во время боев зимой оккупанты для штурма Авдеевки пытались применять ротно-тактические группы при поддержке бронетехники. Но по мере потерь по танкам, ББМ и живой силе даже и на этом отрезке фронта враг в марте перешел к уже "привычной" тактике "пехотных штурмов" небольшими отрядами при поддержке "огневого вала" артиллерии.

Но если в случае с Бахмутом тактика "пехотных штурмов" дала рашистам хотя бы минимальный успех, потому что враг "просочился" в город, то в случае с Авдеевкой оккупанты на это время потерпели неудачу. Залогом такого провала, как считают авторы, стала не только опора ВСУ на укрепрайон, где наши защитники смогли буквально "забетонироваться".

Но также – гибкое взаимодействие между частями ТрО и механизированными подразделениями ВСУ; активное использование "малой артиллерии", как расчеты с ПТРК, СПГ-9 или автоматическими гранатометами, постоянное применение беспилотников различных типов для ведения разведки и/или "добивания" вражеской бронетехники сбросом боеприпасов с воздуха,

– говорится в отчете.

Какая обстановка на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, наши защитники отразили 52 атаки противника на указанных направлениях.