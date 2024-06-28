Как ВСУ попортили планы оккупантов на Лиманском направлении

На Покровском направлении командование российской группировки войск "Центр" начало частичную перегруппировку сил и средств в рамках перераспределения своих усилий на отдельных участках.

Два сценария на Покровском направлении

Передовые подразделения 90-й танковой дивизии из состава 239-го танкового полка и 228-го мотострелкового полка, вероятно, усиливаются отдельными подразделениями этой же дивизии, из состава 80-го ТП.

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Скорее всего, ближайшее время подразделения 239-го ТП на направлении Яснобродовки будут заменены подразделениями 80-го танкового полка. Очевидно, из-за потребности в восстановлении уровня своей боеспособности.

В ближайшее время на Покровском направлении также стоит ожидать появления подразделений 506-го и 589-го мотострелковых полков 27-й мотострелковой дивизии. Наиболее вероятными направлениями ввода этих формирований в бой могут быть:

либо полоса действия 132-й отдельной мотострелковой бригады противника в направлении на Александрополь или на Калиново;

или ввод их в бой в рамках наращивания усилий в направлении на Новоселовку Первую, в полосе действия 15-й ОМБСр противника.

Кроме этого противник в течение двух суток пополняет передовые подразделения 30-й и 35-й ОМБСр, которые действуют на направлении на село Воздвиженка и село Прогресс. По всем признакам, первое направление и станет в ближайшее время главным в смысле приложения наибольших усилий УВ "Центр".

В ближайшее время станет вполне понятно, какой именно вариант своих дальнейших действий на Покровском направлении выбрало российское командование. Или оно продолжит вытеснение наших войск западнее реки Волчья и реки Казенный Торец (то есть продолжит прилагать главные усилия в направлении Воздвиженки, Новоселовки Первой, Прогресса и в районе Яснобродовки), или сместит свои главные усилия ближе к Торецкому району обороны ВСУ (то есть активизируется в направлении на Калиновое и Александрополь и восточнее села Северное).

Как по мне, подтягивание подразделений 27-й МСД к линии боевого соприкосновения свидетельствует о том, что соответствующее решение командованием противника уже принято.

ВСУ показали оккупантам зубы на Лиманском направлении

На Лиманском направлении из-за смещения усилий севернее вражеское командование УВ "Запад" "проморгало" успешные контратакующие действия передовых подразделений ВСУ к востоку от сел Терны и Ямполовка в полосе действия своей 25-й общевойсковой армии. Украинским войскам удалось отодвинуть противника на восток и таким образом существенно осложнить противнику выполнение его замысла по ликвидации плацдарма ВСУ на реке Черный Жеребец (глубина продвижения передовых подразделений ВСУ на этом направлении составила примерно 1,5 километра).

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Показательно, что эти действия ВСУ последовали сразу после аналогичных их действий в Серебрянском лесничестве, где передовые подразделения ВСУ сумели отодвинуть противника севернее Белогоровки, на противоположном берегу реки Северский Донец, примерно на 1,5 – 1,8 километра.

Очевидно, ни командование 25-й ЗВА противника, ни командование УВ "Запад" просто не ожидали активных наступательных действий ВСУ на Лиманском направлении в то время, когда УВ "Запад" сместило свои основные усилия на Купянское направление и в направлении на Боровую.

Передовые подразделения из состава 164-й ОМСБр 67-й мотострелковой дивизии, а также два мотострелковых полка 144-й МСД 20-й ЗВА в это время, вероятно находились в стадии перегруппировки и подготовки к восстановлению наступательных действий в сторону Ямполовки и Тернов.

В общем о существенном или кардинальном изменении ситуации на этом направлении в пользу ВСУ говорить явно еще преждевременно. Скорее, эти контратакующие действия ВСУ просто затрудняют противнику достижения им ближайшей задачи – ликвидации южной части плацдарма ВСУ на реку Черный Жеребец.

Это усложняет противнику возможность организовать и провести большее по масштабам наступление до рубежей Новоселовка – Дробышево и Лиман – Ямполь, что очевидно необходимо для противника, если он имеет в виду в течение летне-осенней кампании какую-то наступательную операцию оперативного масштаба в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Я в этом очень сильно сомневаюсь, ведь июнь уже заканчивается, а противник не только не пересек Черный Жеребец непосредственно на Лиманском направлении, но и даже ничего результативного не смог достичь в районе Белогоровки на Северском направлении.

Странные действия врага на Краматорском направлении

Ну и несколько слов о Краматорском направлении. Там враг "опаздывает по графику". Попытка сразу ворваться в микрорайон "Новый" с юго-восточного направления и полностью взять под контроль микрорайон "Канал", наступая с востока провалилась. Провалилась и следующая попытка – зайти через Калиновку.

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Передовые подразделения 217-го и 331-го парашютно-десантных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, которые с севера поддерживают отдельные подразделения 200-й ОМСБр, а также подразделения 102-го МСП так называемого "Добровольческого корпуса" и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады в ходе этих штурмовых действий понесли значительные потери и требуют перегруппировки по месту.

Более того, противнику все никак не удается отодвинуть наши передовые подразделения с рубежа Клещеевка – Андреевка.

Очевидно, определяющим для общей тактической ситуации на этом направлении является рубеж, который проходит по каналу "Северский Донец – Донбасс". Россияне хотя и смогли южнее Часового Яра выйти на него в одной из ключевых точек, но перебраться в значительных масштабах на его западную сторону – не могут.

Это пока и определяет устойчивость всего района обороны в Часовом Яру и его окрестностях. Все уже осознали, что успех обороны города напрямую зависит от ситуации на направлениях Ивановское – Ступочки, Клищеевка – Ступочки и Богдановка – Калиновка.

Я не думаю, что перспектива "лобового" штурма в Часовом Яру особенно нравится тамошнему российскому командованию.

Другое дело – наращивание усилий в полосе действия, например, 72-й ОМСБр 3-го АК по общей дирекции Клищеевка – Ступочки, или "разворачивание" подразделений 102-го МСП и 11-й ОДШБр с севера на юг вдоль канала.

Это может привести к изменению ситуации в пользу противника, но не факт. Судя по той информации, поступающей с того направления, командование передовых подразделений противника действует в этом смысле, скажем так – "немного странно". Россияне пытаются прорваться "строго на запад", при любых обстоятельствах и при любой возможности, включая одиночные "кочующие" танки, малые пехотные группы по 10 – 12 "тушек" и т.д.

Это, конечно, держит наши передовые подразделения в постоянном напряжении, потому что эти попытки продолжаются почти в режиме нон-стоп. Но вместе с тем они ведут противника к совсем "необязательным" дополнительным потерям, которые возникают, когда он атакует явно недостаточными силами.