ВСУ отошли на более укрепленные позиции, Северодонецка почти не осталось, – Стрюк

За событиями в Северодонецке наблюдает вся страна. Там наши воины сражаются с россиянами.

Ситуацию в городе описал руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона. По его словам, там все сложно, сообщает 24 канал.

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Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонительные позиции. Это позволит вести оборону в дальнейшем и сохранит жизнь нашим воинам. К сожалению, города Северодонецка почти не осталось,

– признал он.

Несмотря на все, российские оккупанты не прекращают атаковать промзону города. Там находятся люди. По словам Стрюка, они в укрытиях.

Почему люди не уехали

Как объяснил Стрюк, прятаться вынуждены те, кто почему-то не уехал из-за своих убеждений. Они остались на предприятии Северодонецка и считали, что это самое защищенное место. До завершения боевых действий они будут находиться в укрытиях.

Также, по словам Стрюка, российские захватчики хотели взять город в блокаду с юга. Но им это не удалось.

Те наши подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции, вышли. Поэтому оцепить их врагу не удалось. В большей опасности теперь соседний Лисичанск. Но он более укреплен благодаря своему географическому расположению и высоте, на которой он находится.

Почему ВСУ отошли из Северодонецка

В Министерстве внутренних дел объясняли, что Лисичанск для обороны будет лучше. Скорее всего, ВСУ будут отходить, условно, в Лисичанск. Ведь наша основная стратегия сейчас – это наносить наибольший вред противнику, а с другой – максимально сохранить жизнь нашим военным. И если есть такие угрозы, то лучше передислоцироваться и занять более выгодные позиции.

В Минобороны же утверждали, что российские оккупанты не оставили своих целей по захвату Луганской области. Для этого в район Северодонецка и Лисичанска перебрасывается дополнительное вооружение. А на отдельных направлениях враг преобладает над украинскими силами в несколько раз. По данным Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что посты в соцсетях об отходе наших военных до того как об этом сообщили Генштаб и оборонное ведомство, навредили нашим ВСУ. Украинские защитники и защитницы теряют драгоценное время. Речь идет о сутках – двое, когда ВСУ могли бы реализовывать свои военные планы и маневры при условии непубличности хода военной операции. Таким образом ВСУ просто не дали доделать запланированное.

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