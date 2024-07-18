Теперь враг как на ладони: правда об отходе ВСУ из Крынков

В информационном пространстве появились заявления о том, что Силы обороны вышли из Крынков. И это правда.

Крынки удерживали на себе внимание врага

Подразделения Сил обороны Украины были выведены из Крынков не сегодня, не вчера и не неделю назад, а гораздо раньше. Но объявление и обсуждение этого факта, без официального подтверждения, навредило бы. Почему бы навредило, если в Крынках никого нет? А вот об этом и поговорим.

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О расширении плацдарма в районе именно Крынков стало известно в начале ноября 2023 года. Именно тогда начали поступать сообщения о том, что СОУ установили контроль над частью села на левом берегу. Что примечательно, другие плацдармы сразу же исчезли из информационного потока и особо о них не сообщалось. Основной темой на Херсонщине были именно Крынки.

Как только в Крынках возник плацдарм, командование оккупантов тут же сконцентрировало силы и средства на этой локации. Это повлияло на многие аспекты дальнейших боевых действий на южном плацдарме. В частности, ликвидацией небольшого плацдарма в Крынках занялись 26-й МСП 70-й МСД 18 общевойсковой армии и 810-я ОБр МП. На тот момент вражеское УВ "Днепр" насчитывало 64 тысячи бойцов.

Сначала россияне штурмовали Крынки в лоб, используя как пехоту, так и механизированную компоненту. Количество подразделений, участвовавших в нейтрализации плацдарма, увеличивалось. Это уже были не только 70-я МСД и 810-я ОБр МП, но и 328-й ДШП 104-й ДШД, 234-й ДШП 76-й ДШД и другой сброд.

Кроме того, по мере увеличения вражеской группировки, личный состав ГВ "Днепр" увеличивался быстрее и объемнее, чем любые другие. На сегодня ГВ "Днепр" – это более 120 тысяч бойцов. Интересно, какой был бы эффект, если бы +60 тысяч тел возникли в составе ГВ "Юг" или ГВ "Центр".

Лучший результат

Думаю, сейчас будет возникать множество различных мнений относительно Крынков. Мол, а стоило ли?

В основном, каждая из этих мыслей будет опираться в своих выводах, что зашли, погибли и вышли, а результат? А результат – это не освобожденные территории. Результат – это очень жесткое сковывание сил врага, который на уровне военного преступника Владимира Путина, еще в феврале рассказывал сказки о контроле над Крынками, хотя тогда его и близко не было.

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Война – это не место для эмоций. Война – это материя цифр. Если бы не Крынки, то сейчас мы с вами обсуждали бы не Покровское и Торецкое направления, а наступление на Славяно-Краматорскую агломерацию. Если бы не Крынки, то сейчас мы бы обсуждали не Липцы и Волчанск, а Большой Бурлук. Если бы не Крынки, то мы бы с вами сегодня обсуждали не заход оккупантов в Урожайное, а в Великую Новоселку.

Крынки повлияли на всю зону боевых действий. Каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней на других направлениях.

Но самое главное то, что, выйдя из Крынков, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их смысла не было. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Оккупанты сидят в лесопосадках в ожидании команды генералов, но прилетает боеприпас и они горят ясным пламенем. Они прорываются в опустошенные Крынки и оказываются как на открытой ладони.

Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучше?

Крынки за полгода были превращены в безлюдное поле. Сейчас оккупанты их не контролируют. Крынки – это серая зона. Но россияне пытаются туда зайти, а потому держат свой ресурс вокруг села. СОУ методично продолжают уничтожать этот ресурс. Схема продолжает работать? Да.