ВСУ отправили к "кобзону" 550 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 сентября
23 сентября 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести рекордные потери в циничной войне против Украины. По состоянию на 23 сентября в Украине уже ликвидировано 56 060 захватчиков.
Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 550 путинских воинов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Важно ВСУ поразили 25 районов с оккупантами и техникой и отбили атаки возле Купянска, Авдеевки
Какие потери понесли россияне в технике
- танков – 2 254 (+18) единицы;
- боевых бронированных машин – 4 796 (+20) единиц
- артиллерийских систем – 1 355 (+14) единиц
- РСЗО – 326 (+8) единиц
- средств ПВО – 170 (+1) единиц
- самолетов – 254 (+1) единицы
- вертолетов – 219 (+1) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
- крылатых ракет – 240 (+0),
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29) единиц
- специальной техники – 126 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Потери врага по состоянию на 23 сентября / Генштаб ВСУ
Россияне несут потери в Украине: последние новости
- Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов оккупантов.
- Также наши военные на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.
- А авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 23 сентября: смотрите видео