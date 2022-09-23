ВСУ отправили к "кобзону" 550 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 сентября

23 сентября 2022 , 09:01
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает нести рекордные потери в циничной войне против Украины. По состоянию на 23 сентября в Украине уже ликвидировано 56 060 захватчиков.

Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 550 путинских воинов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно ВСУ поразили 25 районов с оккупантами и техникой и отбили атаки возле Купянска, Авдеевки

Какие потери понесли россияне в технике

  • танков – 2 254 (+18) единицы;
  • боевых бронированных машин – 4 796 (+20) единиц
  • артиллерийских систем – 1 355 (+14) единиц
  • РСЗО – 326 (+8) единиц
  • средств ПВО – 170 (+1) единиц
  • самолетов – 254 (+1) единицы
  • вертолетов – 219 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
  • крылатых ракет – 240 (+0),
  • кораблей/катеров – 15 (+0) единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29) единиц
  • специальной техники – 126 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.


Потери врага по состоянию на 23 сентября / Генштаб ВСУ

Россияне несут потери в Украине: последние новости

  • Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов оккупантов.
  • Также наши военные на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.
  • А авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 23 сентября: смотрите видео

 

 

Автор: Софія Ковнір