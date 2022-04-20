ВСУ отражают множество попыток наступления российских войск на Донбассе, – разведка Британии

Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления русских войск.

Об этом говорится в актуальном отчете разведки минобороны Великобритании опубликованном вечером 19 апреля.

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На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, а также устойчивость и мотивированность украинских вооруженных сил,

– говорится в сводке.

Россияне не могут достичь своих целей

В частности, в разведке подчеркнули неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, которые нанесли ущерб местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей.

Стойкое сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских войск на других оперативных направлениях, оттягивая на себя силы,

– отметили в ведомстве.

К слову, за сутки на Луганском и Донецком направлениях украинские защитники успешно отразили 10 атак врага и уничтожили немало вражеской техники.

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