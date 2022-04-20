Про це йдеться в актуальному звіті розвідки міноборони Великої Британії опублікованому ввечері 19 квітня.

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На здатність Росії прогресувати, як і раніше, впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, а також стійкість та вмотивованість українських збройних сил,

– йдеться у зведенні.

Росіяни не можуть досягти своїх цілей

Зокрема, у розвідці наголосили на нездатності Росії придушити оборону у Маріуполі та її безладні атаки, які завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать, що російські війська, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей.

Стійкий опір Маріуполя створює проблеми для російських військ на інших оперативних напрямках, відтягуючи на себе сили,

– зазначили у відомстві.

До слова, за добу на Луганському та Донецькому напрямках українські захисники успішно відбили 10 атак ворога та знищили чимало ворожої техніки.

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