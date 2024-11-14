Силы беспилотных систем отражают массированное наступление россиян вблизи Ровнополя: мощное видео

На Донецком направлении ситуация пока остается напряженной. Несмотря на все сложности, ВСУ продолжают противостоять врагу.

Успешной является борьба с российскими оккупантами в Волновахском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Сил беспилотных систем ВСУ.

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Как ВСУ ликвидируют врага в Донецкой области

В пресс-службе Сил беспилотных систем показали, как отражают массированное наступление российской армии вблизи Ровнополя.

Этот населенный пункт расположен вблизи Большой Новоселки.

Сейчас там россиянам сложно – ВСУ активно атакуют их украинскими беспилотниками.

На опубликованном видео видно ряд успешных попаданий по вражеской технике. Кроме того, вследствие украинских атак Россия продолжает терять живую силу на этом направлении.

Оккупанты пытаются спасаться от "добрых" дронов ВСУ как на военной технике, так и на простых велосипедах.

Наше оружие - ум!

– комментируют свои достижения Силы беспилотных систем.

ВСУ атакует россиян вблизи Ровнополя: смотрите видео