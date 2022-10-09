Украинским защитникам удалось отбить атаки врага вблизи 7 важных населенных пунктов
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы героически обороняют территории нашего государства от оккупантов. В Генштабе рассказали о том, какие вражеские атаки удалось отбить 8 октября.
В оперативной информации по состоянию на 18:00 9 октября Генштаб сообщил о наступлении россиян на украинские города. В структуре отметили, что в 7 населенных пунктах удалось отбить атаки.
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Какие города хотели захватить оккупанты
Каждый день россияне теряют территории, которые они захватили в течение этой войны. ВСУ блестяще совершают контрнаступление, кроме того, не дают врагу продвигаться дальше.
Российские солдаты хотели 8 октября продвинуться в таких городах и селах:
- Бударки – Харьковская область, вблизи города Волчанки;
- Терны – Сумская область, Роменский район;
- Соледар – Донецкая область, 20 километров от Бахмута;
- Нью-Йорк – Донецкая область, недалеко от Горловки.
- Первомайское – Николаевская область, 40 км от областного центра.
- Невельское – Донецкая область, 40 км от Донецка;
- Победа – Донецкая область, вблизи Марьинки.
Ракетные атаки по всей Украине
В Генштабе также отметили, что угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины никуда не исчезла.
В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня,
– отметили в структуре.
От ударов пострадало гражданское население и объекты инфраструктуры в более чем 30 населенных пунктах. Среди них:
- Березнеговатое;
- Макеевка;
- Спорное;
- Белогоровка;
- Зеленополье; Времовка;
- Марьинка;
- Новомихайловка;
- Угледар;
- Давыдов Брод;
- Новая Каменка;
- Трифоновка.
Актуальная информация о военных действиях по состоянию на 9 октября
На 228-й день полномасштабного вторжения россиянам уже труднее удерживать захваченные территории, кроме того, они пытаются безрезультатно наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Захватчики обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, а также позволяют себе атаковать критическую инфраструктуру и жилье гражданских людей Украины. Это нарушение норм международного права.
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