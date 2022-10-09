Украинским защитникам удалось отбить атаки врага вблизи 7 важных населенных пунктов

Вооруженные Силы героически обороняют территории нашего государства от оккупантов. В Генштабе рассказали о том, какие вражеские атаки удалось отбить 8 октября.

В оперативной информации по состоянию на 18:00 9 октября Генштаб сообщил о наступлении россиян на украинские города. В структуре отметили, что в 7 населенных пунктах удалось отбить атаки.

Читайте также Массированный ракетный обстрел Запорожья: количество погибших увеличилось

Какие города хотели захватить оккупанты

Каждый день россияне теряют территории, которые они захватили в течение этой войны. ВСУ блестяще совершают контрнаступление, кроме того, не дают врагу продвигаться дальше.

Российские солдаты хотели 8 октября продвинуться в таких городах и селах:

Бударки – Харьковская область, вблизи города Волчанки;

Терны – Сумская область, Роменский район;

Соледар – Донецкая область, 20 километров от Бахмута;

Нью-Йорк – Донецкая область, недалеко от Горловки.

Первомайское – Николаевская область, 40 км от областного центра.

Невельское – Донецкая область, 40 км от Донецка;

Победа – Донецкая область, вблизи Марьинки.

Ракетные атаки по всей Украине

В Генштабе также отметили, что угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины никуда не исчезла.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня,

– отметили в структуре.

От ударов пострадало гражданское население и объекты инфраструктуры в более чем 30 населенных пунктах. Среди них:

Березнеговатое;

Макеевка;

Спорное;

Белогоровка;

Зеленополье; Времовка;

Марьинка;

Новомихайловка;

Угледар;

Давыдов Брод;

Новая Каменка;

Трифоновка.

Актуальная информация о военных действиях по состоянию на 9 октября

На 228-й день полномасштабного вторжения россиянам уже труднее удерживать захваченные территории, кроме того, они пытаются безрезультатно наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Захватчики обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, а также позволяют себе атаковать критическую инфраструктуру и жилье гражданских людей Украины. Это нарушение норм международного права.

В Сумской области российский беспилотник атаковал человека прямо возле магазина. Женщина погибла, а заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал россиян извергами и террористами.

Достойно внимания – Россия обстреляла колонну гражданских автомобилей в Херсонской области: смотрите видео