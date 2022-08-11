россияне штурмовали Луганщину сразу по 8 направлениям: под давлением ВСУ везде пришлось отступать

Оккупанты, несмотря на преимущество в оружии, не достигают прогресса в наступлении в Луганской области. россияне пытались штурмовать сразу на 8 направлениях, но не имели успеха и повсюду отступили.

На трех участках продолжаются боевые действия

О ситуации в Луганской области рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, на 8 направлениях, где штурм врага провалился, под давлением ВСУ оккупантам пришлось отступить. В то же время на трех участках бои продолжаются до сих пор.

На тему русские войска на Донбассе истощились: Гайдай назвал признаки

За минувшую ночь в Луганской области российские военные выпустили 12 ракет. Из ствольной артиллерии враг открывал огонь 16 раз и еще два – из реактивной артиллерии.

За прошедшие сутки россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе Луганской и Донецкой областей.

Сергей Гайдай рассказал, что после захвата Лисичанска прошло более месяца, но оккупанты смогли продвинуться максимум на 10 километров. Значительная часть этих территорий, как сказал глава Луганской ОВА, это окрестности самого Лисичанска и окрестных сел.

По его словам, оккупанты по два – три раза в неделю пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского. Одно из наступлений россияне пытались провести 10 августа, но были вынуждены отойти с потерями.

На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее ощутим. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление,

– констатировал Гайдай.

россиянам не удается захватить Луганскую область

российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить Луганскую и Донецкую области Украины. Оккупанты надеялись быстро установить контроль над Луганщиной, но больше месяца потратили, чтобы временно оккупировать Северодонецк и Лисичанск.

Сергей Гайдай 8 августа сообщил, что российские войска не могут полностью захватить территорию Луганской области. ВСУ до сих пор удерживают небольшую часть Луганской области. В частности, речь идет о селах Белогоровке и Верхнекаменке.

Там захватчики в течение нескольких недель не могут пройти линию обороны.

Узнайте больше – россияне истощились в Луганской области: смотрите видео