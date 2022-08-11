На трьох ділянках тривають бойові дії

Про ситуацію на Луганщині розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на 8 напрямках, де штурм ворога провалився, під тиском ЗСУ окупантам довелося відступити. Водночас на трьох ділянках бої тривають і дотепер.

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За минулу ніч на Луганщини російські військові випустили 12 ракет. Зі ствольної артилерії ворог відкривав вогонь 16 разів та ще два – із реактивної артилерії.

Протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі Луганської та Донецької областей.

Сергій Гайдай розповів, що після захоплення Лисичанська минув понад місяць, але окупанти змогли просунутися щонайбільше на 10 кілометрів. Значна частина цих територій, як сказав глава Луганської ОВА, це околиці самого Лисичанська та навколишні села.

За його словами, окупанти по два – три рази на тиждень намагаються йти вперед в районі Верхньокам'янського. Один з наступів росіяни намагалися провести 10 серпня, але були вимушені відійти із втратами.

На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ,

– констатував Гайдай.

росіянам не вдається захопити Луганську область

російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Луганську та Донецьку області України. Окупанти сподівалися швидко встановити контроль над Луганщиною, але понад місяць витратили, щоб тимчасово окупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Сергій Гайдай 8 серпня інформував, що російські війська не можуть повністю захопити територію Луганської області. ЗСУ досі утримують невелику частину Луганщини. Зокрема, йдеться про села Білогорівку і Верхньокам'янку.

Там загарбники протягом декількох тижнів поспіль не можуть пройти лінію оборони.

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